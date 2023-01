Benzina: Faib Confesercenti, i gestori sono parte lesa

ROMA, 10 GEN - I gestori sono "parte lesa" negli aumenti dei carburanti, secondo Faib Confesercenti, visto che i dati del ministero dell'Ambiente confermano rincari in linea con il ripristino delle accise, nella prima settimana dell'anno. "Invece di alimentare polemiche, governo convochi il 'tavolo di crisi' per soluzioni strutturali", è la richiesta della Federazione dei benzinai in una nota. "Quando c'è un problema lo si affronta con i protagonisti del settore e non con le polemiche e le accuse generiche che servono solo ad alzare polveroni per coprire responsabilità e finalità politiche diverse" dice il presidente di Faib, Giuseppe Sperduto.

