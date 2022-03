Benzina: Le Maire, Ecofin compatto su sconti prezzi

BRUXELLES, 15 MAR - I ministri delle Finanze dell'Ue sono "tutti d'accordo nel dire che un sostegno alle famiglie" e "alle imprese" davanti al caro carburanti "è necessario". Lo ha detto il ministro francese Bruno Le Maire al termine dell'Ecofin. Per rispondere alla fiammata dei prezzi i ministri concordano sulla necessità di "sostegno a tutte le famiglie colpite" con "sconti sui prezzi alla pompa", ha spiegato il francese che guida la presidenza di turno Ue, indicando anche l'ok a "sostegni mirati per le imprese" più esposte con la "possibilità di aiuti di Stato", e all'"indipendenza energetica" per l'Ue da raggiungere "il più rapidamente possibile".

