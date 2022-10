ROMA, 04 OTT - Scende ancora il prezzo dei carburanti. La media settimanale della benzina al self service misurata dal Mite è di 1,633 euro al litro, in calo di 2,3 centesimi rispetto alla settimana precedente. In base ai grafici del ministero, si tratta del minimo dalla fine di giugno 2021. Il prezzo del gasolio è invece di 1,738 euro al litro, in questo caso sui minimi dalla fine di febbraio di quest'anno.

