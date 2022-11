Benzina più cara e prezzo del gasolio giù la settimana scorsa

ROMA, 15 NOV - Prezzo della benzina in aumento e del gasolio auto e da riscaldamento in calo nella settimana compresa fra il 7 e il 13 novembre, secondo il calcolo del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica. La verde è aumentata a 1,709 euro al litro (+22,2 centesimi, pari a +1,32%) mentre il costo del gasolio auto è diminuito a 1,852 euro al litro (-6,1 centesimi, pari a -0,33%). Il gasolio per riscaldamento ha visto la settimana scorsa un prezzo in discesa a 1,80 euro (-48,74 centesimi per un calo di 2,64% sulla settimana precedente).

