Benzina: prezzo settimanale sale a 1,766 euro al litro

ROMA, 27 APR - Torna a salire il prezzo dei carburanti, con un leggero rialzo registrato nell'ultima settimana. Secondo le rilevazioni del Mite, tra il 18 a il 24 aprile, la media nazionale della benzina in modalità self si è attestata a 1,766 euro al litro, in aumento dello 0,51% pari a +0,9 centesimi. Per il gasolio, sempre al self service, il rialzo è stato invece di quasi l'1%, pari a 1,67 centesimi. Il prezzo del diesel è quindi arrivato in media a 1,767 euro al litro.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA