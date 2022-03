Benzina: prezzo settimanale sale di 2 cent, al self a 1,870 euro

ROMA, 01 MAR - Non si arresta la corsa dei carburanti. Il prezzo medio settimanale della benzina, rilevato dal Mite tra il 21 e il 27 febbraio, sfiora al self service 1,870 euro al litro, in rialzo di quasi 2 centesimi. In dettaglio, la verde è salita nel corso della settimana a 1,869 euro al litro, con un rialzo di 1,89 centesimi. Il diesel, sempre nella media nazionale al self service, ha invece superato 1,740 euro al litro, in rialzo in questo caso di 1,81 centesimi. Per il gasolio da riscaldamento l'aumento è di quasi 5 centesimi al litro a 1,565 euro al litro.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA