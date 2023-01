Benzina: proseguono rialzi, self a 1,84 euro al litro

ROMA, 23 GEN - Nuovi rialzi nel fine settimana sui listini dei prezzi consigliati dei carburanti, sulla scia dell'aumento delle quotazioni internazionali dei prodotti raffinati. Salgono ancora le medie nazionali dei prezzi alla pompa, con la benzina in "fai da te" a 1,84 euro/litro (1,98 "sul servito") e il gasolio a 1,89 (2,026 sul "servito"). Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,842 euro/litro (+16 millesimi, compagnie 1,844, pompe bianche 1,839), diesel a 1,888 euro/litro (+13, compagnie 1,891, pompe bianche 1,882). Benzina servito a 1,980 euro/litro (+16, compagnie 2,021, pompe bianche 1,898), diesel a 2,026 euro/litro (+13, compagnie 2,068, pompe bianche 1,940). Gpl servito a 0,782 euro/litro (invariato, compagnie 0,793, pompe bianche 0,769), metano servito a 2,144 euro/kg (-22, compagnie 2,162, pompe bianche 2,130), Gnl 2,622 euro/kg (-2, compagnie 2,663 euro/kg, pompe bianche 2,590 euro/kg). Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,922 euro/litro (servito 2,179), gasolio self service 1,967 euro/litro (servito 2,225), Gpl 0,884 euro/litro, metano 2,187 euro/kg, Gnl 2,503 euro/kg.

