Benzina: Qe, ancora aumenti, prezzi medi fino a 2,078 euro/litro

ROMA, 23 FEB - "Non si fermano gli incrementi sulla rete carburanti. Con le quotazioni dei prodotti petroliferi in Mediteranneo". Più nel dettaglio - in base all'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati di ieri comunicati dai gestori all'Osservaprezzi carburanti del Mise - "il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self va a 1,855 euro/litro (ieri 1,854), con i diversi marchi compresi tra 1,851 e 1,879 euro/litro (no logo 1,836). Il prezzo medio praticato del diesel self è a 1,729 euro/litro (ieri 1,728) con le compagnie posizionate tra 1,728 e 1,741 euro/litro (no logo 1,716). Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio praticato rimane a 1,989 euro/litro con gli impianti colorati che mostrano prezzi medi praticati tra 1,928 e 2,078 euro/litro (no logo 1,884). La media del diesel servito resta a 1,867 euro/litro con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi praticati compresi tra 1,806 e 1,942 euro/litro (no logo 1,764). I prezzi praticati del Gpl vanno da 0,820 a 0,833 euro/litro (no logo 0,812). Infine, il prezzo medio del metano auto risulta in saliscendi e si posiziona tra 1,743 e 1,839 (no logo 1,748)".

