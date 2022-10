Benzina: Qe, assestamenti al rialzo, verde self a 1,707 euro

ROMA, 14 OTT - Ritocchi al rialzo sulla rete carburanti. Con le quotazioni internazionali anche ieri in salita, sul fronte prezzi raccomandati si registra un movimento all'insù di IP di 2 cent sul diesel. Lo rileva Quotidiano Energia, spiegando che le medie dei prezzi praticati alla pompa risultano in assestamento a valle degli aumenti dei giorni scorsi, in particolare sul diesel. Nel dettaglio, in base all'elaborazione dei dati comunicati dai gestori all'Osservaprezzi del Mise aggiornati alle 8 di ieri 13 ottobre, il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self è 1,707 euro/litro (1,706 il dato precedente), con i diversi marchi compresi tra 1,688 e 1,720 euro/litro (no logo 1,695). Il prezzo medio praticato del diesel self è 1,893 euro/litro (contro 1,889), con le compagnie tra 1,884 e 1,911 euro/litro (no logo 1,887). Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio praticato è 1,852 euro/litro (1,850 il dato precedente), con gli impianti colorati che praticano prezzi tra 1,778 e 1,921 euro/litro (no logo 1,750). La media del diesel servito sale a 2,030 euro/litro (contro 2,023 di ieri), con i punti vendita delle compagnie che praticano prezzi medi compresi tra 1,980 e 2,088 euro/litro (no logo 1,937). I prezzi praticati del Gpl si posizionano tra 0,786 a 0,806 euro/litro (no logo 0,779). Infine il prezzo medio del metano auto si colloca tra 2,740 e 3,366 (no logo 2,777).

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA