Benzina: Qe, prezzo medio servito sale a 1.923 euro al litro

ROMA, 28 APR - Ancora ritocchi al rialzo sui prezzi dei carburanti: secondo le rilevazioni di Quotidiano energia i prezzi medi del servito per la benzina salgono di un centesimo a 1.923 euro al litro con gli impianti colorati che mostrano prezzi medi praticati tra 1,845 e 2,007 euro al litro (no logo 1,829). Il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self rimane a 1,781 euro al litro, con i diversi marchi compresi tra 1,756 e 1,800 euro al litro (no logo 1,771). Il prezzo medio praticato del diesel self resta a 1,786 euro al litro, con le compagnie tra 1,767 e 1,806 euro al litro (no logo 1,781). La media del diesel servito è a 1,930 euro al litro (contro 1,929), con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi praticati compresi tra 1,855 e 2,015 euro al litro (no logo 1,838). I prezzi praticati del Gpl vanno da 0,848 a 0,872 euro al litro (no logo 0,853). Infine, il prezzo medio del metano auto risulta complessivamente in calo e si posiziona tra 2,046 e 2,327 (no logo 2,080).

