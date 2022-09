Benzina: Qe, self cala a 1,71 euro, diesel a 1,82

ROMA, 14 SET - Scende ancora il prezzo della benzina, dopo la chiusura in calo dei prodotti petroliferi, soprattutto il diesel, sui mercati internazionali di ieri. Eni scende di 2 centesimi su benzina e diesel e Tamoil di 1 centesimo sulla verde, ma sono previsti ulteriori ribassi. Secondo i dati elaborati dal Quotidiano Energia e comunicati dai gestori all'Osservaprezzi del Mise, il prezzo medio nazionale della benzina in modalità self è 1,717 euro al litro (1,722 il dato precedente). Diversi i marchi compresi anche tra 1,704 e 1,727 euro al litro (no logo 1,714). Il prezzo medio del diesel self invece va a 1,826 euro al litro (contro 1,829), con le compagnie tra 1,808 e 1,846 euro al litro (no logo 1,822). Per il servito, il prezzo medio della benzina è 1,866 euro al litro (1,872 il dato precedente), con gli impianti colorati che hanno prezzi tra 1,796 e 1,919 euro al litro (no logo 1,769). La media del diesel va invece a 1,971 euro al litro (contro 1,975), con i prezzi medi delle compagnie compresi tra 1,900 e 2,052 euro al litro (no logo 1,874). Per il Gpl, i prezzi vanno da 0,796 a 0,820 euro al litro (no logo 0,792), mentre il metano auto si colloca tra 3,020 e 3,299 (no logo 2,907).

