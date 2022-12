Benzina: Regione, con 'supersconto' Fvg resta competitivo

TRIESTE, 04 DIC - "Nonostante la riduzione dello sconto nazionale sui carburanti, in Friuli Venezia Giulia, grazie allo sforzo economico di 55 milioni di euro, i prezzi dei carburanti restano competitivi rispetto a quelli dei Paesi esteri confinanti". Lo sottolinea l'assessore regionale alla Difesa dell'Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile, Fabio Scoccimarro. I residenti, ricorda l'assessore, "grazie allo sconto di 29 centesimi sulla benzina e di 20 centesimi sul diesel, nei comuni in Area 1, pagano il carburante al prezzo più basso d'Italia eguagliando (o addirittura sotto) la concorrenza oltreconfine". E' inoltre previsto "uno sconto ulteriore per i detentori di auto ibride di ulteriori 5 centesimi al litro di carburante. La misura permette di ridurre l'inquinamento aggiuntivo determinato dal turismo del pieno e mantenendo risorse economiche nel nostro Paese". Scoccimarro ricorda inoltre che "nelle prossime settimane partirà anche la sperimentazione della nuova app che, grazie alla mia riforma normativa da poco approvata dal Consiglio regionale, permetterà di dematerializzare la tessera" carburante, "godere di molti servizi e darà la possibilità alla Giunta di intervenire prontamente in periodi di particolare crisi o necessità innalzando lo sconto fino a un massimo di ulteriori 10 centesimi al litro per i residenti nei comuni a 10 km dal confine di Stato".

