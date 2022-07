ROMA, 12 LUG - Prezzi in calo nella media dell'ultima settimana per i carburanti. Secondo i dati elaborati dal Mite, la benzina al self service è scesa in media a 2,028 euro, con un ribasso di 3,66 centesimi. Il gasolio è invece sotto i 2 euro a 1,981 euro a litro, con un calo in questo caso di 4 centesimi in sette giorni.

