Benzina: Urso, leggera e costante flessione dei prezzi

ROMA, 08 FEB - "I dati del nostro Osservatorio ci confortano: nell'ultima settimana in Italia non vi è stato il temuto impatto del nuovo embargo petrolifero sui prodotti russi; anzi, si è registrata una costante leggera flessione dei prezzi alla pompa. Siamo sulla strada giusta, e questo spero contribuisca ad un confronto sereno con operatori e consumatori". Lo ha detto in un comunicato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, al termine del tavolo carburanti al Ministero con le organizzazioni del settore.

