Bernini, 50 milioni al fondo per la ricerca industriale

ROMA, 13 DIC - Un fondo per la ricerca industriale, gestito in concerto con il ministero delle Imprese e del Made in Italy, finanziato quest'anno con 50 milioni di euro, che saliranno a 250 a partire dal 2025. Lo annuncia la ministra dell'Università e Ricerca Anna Maria Bernini. "Il fondo mira a sostenere i progetti di ricercatori appartenenti al pubblico o privato della ricerca nazionale, in qualsiasi campo e che siano innovativi e in grado di favorire benefici sul piano socioeconomico e industriale", dice la ministra.

