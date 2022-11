Black Friday 2022: qual è la sua origine e come risparmiare?

Il Black Friday, appuntamento tanto atteso dagli amanti dello shopping di tutto il mondo è ormai alle porte. Aspettato con impazienza ogni anno, permette ai consumatori di fare dei veri e propri affari, acquistando prodotti a prezzi scontatissimi, dai capi d’abbigliamento alle calzature.

Pubblicità

Ma che origini ha questa ricorrenza? E cosa vale la pena aggiungere al carrello? Il Black Friday 2022, in Italia, scoccherà esattamente alla mezzanotte del prossimo venerdì 25 novembre, anche se in molti casi gli sconti sono già cominciati. Le origini di questa ricorrenza, però, sono tutte made in USA. Infatti, venne ideata nel 1924 dai grandi magazzini Macy's, per dare ufficialmente inizio alla stagione dedicata allo shopping natalizio. All’epoca, il centro commerciale propose offerte e riduzioni altissime sui propri prodotti, attirando consensi e migliaia di clienti. Il vero e proprio boom del fenomeno, tuttavia, si ebbe negli anni '80 e dagli Stati Uniti si diffuse a macchia d’olio in Europa e Asia.

Riguardo alle origini della denominazione Black Friday (venerdì nero), invece, esistono varie teorie. Un tempo i registri contabili dei negozi erano compilati a penna. Per le perdite veniva utilizzato il rosso, mentre per i guadagni il nero. Proprio grazie alle grandi vendite effettuate in quella giornata, i conti finivano sempre in nero: da qui nasce il nome dell’evento. Secondo un’altra ipotesi, invece, il termine Black Friday deriverebbe dall’elevato traffico presente sulle strade, nonché dall’affluenza nei centri commerciali, provocata dai numerosi clienti attirati dalle promozioni.



Oggi, il Black Friday ha coinvolto qualunque settore commerciale: da quello dei viaggi a quello dell’elettronica. Negozi fisici ed e-commerce, inoltre, sono soliti lanciare le offerte con diverse settimane d’anticipo, facendole durare fino al lunedì successivo, il cosiddetto Cyber Monday. Durante queste ore di sconti si possono fare dei veri e propri affari: acquistare biglietti aerei o del treno a prezzi irrisori, aggiungere al carrello smartphone, PC e device elettronici e perfino risparmiare sulla spesa. Le riduzioni, naturalmente, coinvolgono anche il settore del fashion. Un esempio? Il Black Friday Zalando. Tramite il portale dell'azienda si possono comprare capi d’abbigliamento, accessori, calzature, borse e cosmetici dei marchi più celebri del settore. Ma cosa vale davvero la pena scegliere?

La selezione di articoli in sconto è davvero vasta. Per lei si incontrano blazer, piumini, parka e trench, come quelli dei brand Nike, Converse, ONLY, K-Way e DeFacto. Altrettanto numerose le proposte dedicate al pubblico maschile: dalle felpe Jordan ai cappotti Buratti, passando per giubbini imbottiti firmati Blauer, Adidas Performance o Kings Will Dream. Spazio, chiaramente, anche a tute e joggers, nonché ad indumenti più eleganti per una cena galante o una serata fra amiche: abiti longuette a maniche lunghe, camicette, mini-dress e pantaloni in pelle. Di tendenza sono quelli griffati Mango, Vero Moda e Bershka.



Calzature, accessori e cosmetici, centinaia di articoli corredati da riduzioni vantaggiose. Ottime notizie per i fan delle calzature poiché, anche in questo caso, il Black Friday riserva tantissime opportunità, Allettanti i tronchetti dei brand Anna Field e Tamaris. Per ciò che riguarda le scarpe maschili, con qualche click è facile trovare sneakers Vans, New Balance, Lumberjack e Puma, ma anche stivaletti stringati, mocassini e scarponcini.

Disponibili, inoltre, accessori per completare alla perfezione qualsiasi outfit, dai foulard alle cinture, passando per clutch, borse a spalla e zainetti. Senza dimenticare i cosmetici dei marchi più apprezzati: fondotinta Estée Lauder, eyeliner Kiko, maschere per capelli Aveda e mascara Maybelline New York.



Per affrontare il periodo del Black Friday, però, occorre un’adeguata preparazione: Il pericolo, infatti, è quello di vedere il prodotto tanto desiderato andare immediatamente a ruba. Come bisogna comportarsi allora?

Occorre sicuramente informarsi con anticipo, creando una breve lista con gli articoli più allettanti, Il consiglio è di annotarsi i prezzi, così da verificare, poi, l'effettiva convenienza dell’affare.

Preparare gli account inserendo i propri dati consente di risparmiare tempo prezioso al momento dell’acquisto. Invece, con l 'iscrizione alle newsletter degli e-commerce si ricevono in tempo reale tutte le promozioni attive sia prima che dopo il Black Friday.

Un ultimo suggerimento? Una volta appurato il risparmio comprare immediatamente prima che l'agognato prodotto vada in sold-out, senza possibilità di riassortimento.







Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA