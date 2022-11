Black friday: Confesercenti, 12,7 milioni italiani già pronti

ROMA, 18 NOV - Una pioggia di promozioni, quote di mercato che 'traslocano' dai negozi fisici alle piattaforme online. Circa 12,7 milioni di italiani hanno già deciso di approfittare degli sconti e di fare almeno un acquisto nella settimana del black friday, da oggi al 25 novembre, con un budget medio di circa 261 euro a persona, per un totale di 3,3 miliardi di euro. Ma solo il 29% acquisterà in un negozio di vicinato. È quanto emerge da un sondaggio condotto da Confesercenti con Ipsos su un campione di 800 italiani tra i 18 ed i 65 anni. In molti casi si tratta di un anticipo degli acquisti di Natale. Il 57% di chi comprerà durante il black friday dichiara infatti di voler utilizzare l'occasione per acquistare già un regalo per Natale. Complessivamente, secondo le stime di Confesercenti, circa 1,9 miliardi di euro di spesa per i regali delle feste sarà quindi anticipato nei prossimi sette giorni. Protagonisti saranno, in generale, gli acquisti legati alla moda. Il 64% degli intervistati, infatti, indica l'intenzione di comprare capi d'abbigliamento, calzature o accessori moda approfittando degli sconti. Seguono elettronica ed informatica, che raccolgono il 57% delle intenzioni di acquisto, ed elettrodomestici, dalle tv alle lavatrici, indicati dal 41%, mentre il 32% cerca prodotti per la casa. Ma c'è anche un 9% interessato ad altri tipi di prodotti, principalmente giocattoli, libri, oggetti da collezione, cosmetici ed altri prodotti di profumeria.

