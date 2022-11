Black Friday: l'80% degli italiani pronto allo shopping

ROMA, 19 NOV - Il Black Friday conquista sempre più italiani e nell'edizione di quest'anno l'80% è pronto a fare shopping, il 6% in più rispetto al 2021, nonostante il 60% dei consumatori abbia tagliato le proprie spese per far fronte all'inflazione. Il budget di spesa va dai 100 e ai 500 euro, con una media di 255 euro a persona, leggermente più bassa rispetto allo scorso anno. Sono alcuni dei dati della ricerca condotta da Boston consulting group da cui emerge che le super offerte del Black Friday rappresentano sempre di più l'occasione giusta per fare i regali di Natale: il trend in Italia ha registrato un balzo del 14% rispetto al 2021. Nel venerdì nero gli italiani compreranno soprattutto abbigliamento e accessori (60%), dispositivi elettronici (54%) e prodotti beauty (23%). Ma faranno anche acquisti 'più consapevoli': i due terzi degli intervistati tiene conto anche della sostenibilità dei prodotti che metterà nel proprio carrello.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA