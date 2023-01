Bnl-Bei, plafond 434 milioni per imprese e transizione eco

ROMA, 31 GEN - Sostenere le pmi e le midcap, le aziende con un organico inferiore alle 3.000 unità, e la loro transizione ecologica A questo punta il nuovo accordo fra Bnl Bnp Paribas con il gruppo Bei, che comprende la Banca europea per gli investimenti (Bei) e il Fondo europeo per gli investimenti (Fei). L'operazione "Minerva 3", spiega una nota. è tecnicamente una "cartolarizzazione sintetica" (cioè senza cessione di asset) su un portafoglio di prestiti performing della Banca. Nello specifico, il Fondo Europeo per gli Investimenti (Fei) ha prestato protezione su una tranche da 86.8 milioni di euro, con controgaranzia Bei, che consentirà a Bnl di erogare nuovi finanziamenti a tasso agevolato per un plafond di 434 milioni di euro. Queste risorse contribuiranno a sostenere le aziende italiane nella fase di rilancio degli investimenti e dei fabbisogni di capitale circolante post pandemia, attraverso uno scenario macroeconomico incerto, tra alta inflazione e tassi di interesse in rialzo. Alle due precedenti operazioni di cartolarizzazione sintetica completate con Bnl Bnp Paribas a partire dal 2018, si aggiunge un obiettivo green: l'impegno della banca di dedicare almeno il 20% del plafond totale ad investimenti delle Pmi italiane che mirano a promuovere la produzione di energia verde, ridurre le emissioni di Cco2 e migliorare l'efficienza energetica. Secondo Elena Goitini, amministratore delegato Bnl e Responsabile gruppo Bnp Paribas in Italia: "Il sostegno all'economia reale, accompagnando le imprese verso la crescita in ottica di sostenibilità, è al centro della strategia di Bnl e del gruppo Bnp Paribas; questa nuova operazione con Bei e Fei è l'esempio concreto di come tali obiettivi si possano e si debbano perseguire in una logica di sistema, operando per uno sviluppo comune, virtuoso e duraturo".

