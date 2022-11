Bollette a rate per le imprese e revisione Superbonus

ROMA, 10 NOV - Arriva la possibilità per le imprese di chiedere la rateizzazione delle bollette di luce e gas. Lo prevede una misura inserita in una bozza del decreto aiuti quater (13 articoli in tutto) atteso oggi in cdm. La misura è destinata alle "imprese residenti in Italia" e concede la possibilità di rateizzare gli importi "eccedenti l'importo medio contabilizzato" nell'intero 2021 per i consumi effettuati dal "primo ottobre 2022 al 31 marzo 2023" e fatturati entro il "31 dicembre 2023". La rateizzazione decade in caso di inadempimento di due rate anche non consecutive. E' prevista la possibilità di ottenere la garanzia di Sace. Spunta anche la revisione del Superbonus nella bozza del decreto: la norma, ancora in via di valutazione, tra le altre cose fa scendere nel 2023 la percentuale dello sconto sulla spesa per i lavori di efficientamento energetico dal 110% al 90%. L'agevolazione sarà confermata anche per gli immobili unifamiliari ma con un un limite di reddito (a 15mila euro) variabile in base ad una sorta di quoziente familiare.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA