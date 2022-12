Bollette:Segugio.it,mercato Libero più vantaggioso di Tutela

ROMA, 22 DIC - Il mercato Libero si conferma più vantaggioso rispetto all'offerta di Tutela. E' quanto afferma l'Osservatorio Tariffe di Segugio.it e SOStariffe.it in un suo approfondimento secondo cui "dopo il picco estivo, i prezzi di energia e gas all'ingrosso sono tornati in contrazione in autunno". "Oggi, con il primo vero freddo soprattutto al nord, stiamo assistendo a un nuovo rialzo, soprattutto sull'energia elettrica dove il Prezzo Unico Nazionale torna oltre i 35 centesimi al kilowattora". Per l'osservatorio le migliori tariffe indicizzate ci forniscono oggi energia al prezzo all'ingrosso più un ricarico minimo intorno a 35 cent al kilowattora. Molto meglio del Tutelato che ha bloccato il prezzo sopra 50 centesimi per tutto il trimestre, fino al 31 dicembre. Quindi in dicembre con la migliore offerta del Libero si risparmia il 30% su ogni kilowattora. Nonostante la maggior parte delle offerte sia indicizzata, sia per l'energia che per il gas, a fine 2022 si registra un "ritorno" delle tariffe a prezzo bloccato con condizioni tariffarie competitive. Per minimizzare la spesa. è il consiglio, "nell'immediato conviene ancora puntare sulle tariffe indicizzate mentre per proteggersi dai rincari futuri le soluzioni a prezzo bloccato tornano ad essere vantaggiose". Sul gas la tariffa della Tutela è diventata più competitiva dopo che Arera ne ha cambiato la struttura: da ottobre compreso l'offerta è variabile con un prezzo mensile agganciato al prezzo del gas all'ingrosso, che si è normalizzato intorno a 1 euro al metro cubo. Il Mercato Libero rimane leggermente più competitivo (circa 5% di risparmio) con la tariffa più bassa sul mercato.

