Bombardieri, con taglio del cuneo solo 15 euro lordi al mese

ROMA, 16 DIC - "Noi avevamo proposto di detassare la tredicesima e gli aumenti contrattuali, ma c'è stato solo un parziale intervento sul cuneo fiscale, che si traduce in soli 15 euro lordi al mese. Bisogna poi affrontare il problema della precarietà ma la scelta di ampliare l'utilizzo dei voucher va nella direzione opposta. Così come non va bene la decisione su opzione donna. Né ci sono risposte sul Mezzogiorno e sulla sanità. Ed è proprio questo il motivo per cui oggi siamo qui a Napoli con i lavoratori di questo settore duramente provati nel periodo della pandemia". Lo ha detto il segretario generale della Uil, PierPaolo Bombardieri a Napoli.

