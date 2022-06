Bonomi,200 euro non risolvono problema,ridurre costo lavoro

ANSA Lavoro - TRENTO, 05 GIU - "E' innegabile che i redditi sottoi 35 mila euro stanno soffrendo. Allora dobbiamo intervenire in modo serio. E non è con i 200 euro una tantum che si risolve il problema, perchè con una bolletta sono già finiti". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, al Festiva dell'Economia di Trento organizzato dalla Provincia Autonoma e dal Gruppo 24 Ore. "Quindi - ha aggiunto - è opportuno abbassare il costo del lavoro e mettiamo i soldi in tasca agli italiani. E questo è strutturale, le risorse ci sono. Non fosse altro che questo Paese paga mille miliardi di spesa pubblica". Sull'argomento è intervenuto anche il leader della Cgil, Maurizio Landini: bene il bonus di 200 euro deciso dal governo che arriverà in busta paga ai lavoratori sotto i 35mila euro lordi. Ma serve decisamente di più in questa situazione "drammatica di emergenza". Occorrerebbe erogare a chi lavora un'intera mensilità questo perchè con gli attuali livelli dei prezzi al consumo "i lavoratori hanno perso l'intera tredicesima". Landini si è detto inoltre pronto a firmare un patto per far crescere i salari.

