Bonomi alla politica, orizzonti corti e false priorità

ROMA, 12 SET - "Oggi che gli orizzonti della politica sembrano sempre più corti e schiacciati su false priorità, avvertiamo più che mai la necessità di progetti di lungo orizzonte, come unica via per dare risposta ai drammatici problemi della società italiana". Il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, lo sottolinea in "un evento straordinario: l'Udienza del Santo Padre all'Assemblea Pubblica di Confindustria". Non si sofferma oltre sulla politica. "Crediamo profondamente - dice - che sia proprio l'industria, la nostra industria, a poter costituire il primo motore di un vero, nuovo, umanesimo industriale, ad essere progettista di futuro".

