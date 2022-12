Bonomi,flat tax e prepensionamenti bruciano risorse per crescita

RANICA, 05 DIC - "Alcuni interventi previsti come quelli sulla flat tax e i prepensionamenti bruciano risorse che sarebbero da destinare a misure per lo sviluppo e la crescita del Paese". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, nel corso dell'assemblea degli industriali di Bergamo. I prepensionamenti non producono più "posti di lavoro, non c'è neanche - ha aggiunto Bonomi - l'effetto sostitutivo. Non c'è neanche lo scalone. Nel 2022 si va in pensione all'età media di 61 anni e mezzo e non a 67 anni come molti partiti e sindacati continuano a sostenere per motivi elettorali". "Per quanto riguarda la flat tax - ha concluso - il regime forfettario mina la progressività dell'imposta e sta creando una sperequazione tra lavoratori dipendenti e autonomi. Ci giunge notizia che qualche dipendente ha chiesto di passare a partita Iva per pagare meno tasse: non lo possiamo accettare".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA