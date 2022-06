Bonomi,noi proponiamo taglio tasse su lavoro, Orlando tace

TRENTO, 05 GIU - "Abbiamo lanciato il patto per l'Italia, per realizzarlo bisogna sedersi ad un tavolo. Le nostre proposte sono chiare, quelle degli altri ancora non le ho sentite". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, al Festiva dell'Economia di Trento organizzato dalla Provincia Autonoma e dal Gruppo 24 Ore. "Noi proponiamo - ha aggiunto - di tagliare le tasse sul lavoro mentre le proposte del ministro Orlando non le ho ancora sentite. Quando riceverò una proposta seria e articolata, e se è migliorativa rispetto alla mia, sono pronto a firmarla".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA