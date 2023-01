Bonomi: riforma autonomia, Paese non si può dividere

VENEZIA, 27 GEN - Sull'autonomia per Confindustria è "l'inizio di un percorso di riflessione su un tema molto complesso del Paese". "Credo che si possa fare qualche riflessione", "discutiamo con serietà", dice il leader degli industriali, Carlo Bonomi, e avverte: "Non deve essere un tema di divisione del Paese"; "Non possiamo permettercelo: questo Paese non si può dividere: ha problemi urgenti da affrontare". Per rispondere a Usa e Cina, per la "vera sfida, quella della competitività del sistema industriale europeo", non si pò rispondere "con l'italia o con un sistema regionale. Per certe sfide abbiamo bisogno di una dimensione almeno europea".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA