Bonomi: 'Salvare le industrie, scostamento è estrema ratio'

ROMA, 19 OTT - Uno scostamento di bilancio per finanziare misure contro il caro energia va preso in considerazione ma "come extrema ratio", da mettere in campo "se l'Europa non farà l'Europa", ribadisce - ospite di Rtl- il presidente di Confindustria Carlo Bonomi. Una Europa che "ha condiviso le sanzioni" per la Russia "ma non sta condividendo gli effetti di queste sanzioni. Paesi più esposti con il debito pubblico, come il nostro, vanno in difficoltà ma devono salvaguardare la propria industria", come la Germania "che sta creando condizioni asimmetriche di competitività. E noi non possiamo permetterci di abbandonare la nostra industria perchè, lo ribadisco, è un tema di sicurezza nazionale: se chiudono migliaia di imprese perdi migliaia di posti di lavoro. Non possiamo permetterci di perdere le nostre industrie. Ma io ho chiesto: prima di fare uno scostamento, visto che abbiamo 170 miliardi di investimenti da fare con il Pnrr, questi ci consentono di riconfigurare la nostra spesa pubblica per un 4/5%, in modo da avere le risorse per intervenire. Ricordo che ogni anno spendiamo olre mille miliardi: credo che si possa riconfigurare un 4-5% per avere le risorse per tamponare queto periodo di caro energia

