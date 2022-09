Bonus trasporti: oltre mezzo milione di voucher in una settimana

ROMA, 08 SET - Ad una settimana dal lancio del Bonus trasporti, il contributo fino a 60 euro per acquistare un abbonamento per i mezzi pubblici, sono già più di 515mila i voucher emessi. Lo fa sapere il ministero del Lavoro, sottolineando che si tratta di "un importante risultato finora raggiunto, con l'obiettivo di sostenere famiglie, studenti, lavoratori e pensionati in un momento di crisi globale complessa, causata dai costi energetici in aumento". Più di 1,2 milioni i cittadini che hanno avuto accesso, in questi giorni, alla piattaforma digitale realizzata ad hoc www.bonustrasporti.lavoro.gov.it Le risorse del Fondo stanziato per il Bonus trasporti sono pari complessivamente a 180 milioni. Il contributo è riconosciuto esclusivamente alle persone che nell'anno 2021 hanno avuto un reddito non superiore a 35mila euro.

