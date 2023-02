Borne, prezzi elettricità si allineino a costi produzione

BRUXELLES, 16 FEB - "Sulla crisi energetica siamo stati in grado di reagire, i prezzi del gas sono scesi, ma ora dobbiamo riformare il mercato dell'elettricità per assicurare una bassa volatilità: la Francia sostiene questa iniziativa ma vogliamo che i prezzi si allineino ai costi di produzione, i nostri consumatori non capirebbero niente di diverso". Lo ha detto la premier francese Elisabeth Borne nel corso di un punto stampa con la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen.

