Borsa: a Tokyo apertura in aumento (+0,54%)

TOKYO, 18 GEN - La Borsa di Tokyo avvia la seduta in rialzo, malgrado la chiusura mista degli indici azionari Usa, con lo yen in fase di stabilizzazione al cambio sul dollaro e in attesa delle decisioni della Banca centrale del Giappone in termini di politica monetaria al termine della riunione di oggi. Il Nikkei avanza dello 0,54%, a quota 26.279,25, con un aumento di 140 punti. Sul mercato valutario la divisa nipponica è stabile sul dollaro a un valore di 128,40 mentre si apprezza sull'euro a 138,60.

