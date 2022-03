Borsa: a Tokyo apertura in calo (-0,30%)

TOKYO, 28 MAR - La Borsa di Tokyo avvia la prima seduta della settimana in lieve calo, dopo la chiusura mista degli azionari Usa, con gli investitori che guardano all'evoluzione del conflitto in Ucraina e l'aumento dei casi di Covid a livello globale. In apertura il listino di riferimento Nikkei segna una variazione negativa dello 0,30%, a quota 28.066,27, e una perdita di 83 punti. Sul fronte valutario si interrompe la manovra di indebolimento dello yen sul dollaro, trattando a un valore di 122,20, e a 134,20 sull'euro.

