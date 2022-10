Borsa: a Tokyo apertura in rialzo (+0,35%)

TOKYO, 19 OTT - La Borsa di Tokyo inizia le seduta in positivo in scia al consolidamento delle piazze azionarie statunitensi, trainate dall'ottimismo sula stagione delle trimestrali societarie. In apertura il Nikkei avanza dello 0,35% a quota 27.251,70, con un aumento di 95 punti. Sul mercato dei cambi va avanti la fase di rivalutazione del dollaro, ai massimi in 32 anni sullo yen, a 149,20, così come l'euro, poco sopra a un livello di 147 sulla divisa nipponica.

