Borsa: a Tokyo apertura in rialzo (+0,63%)

TOKYO, 25 MAR - La Borsa di Tokyo inizia l'ultima seduta della settimana in rialzo, seguendo l'andamento dei mercati azionari Usa, dopo il ridimensionamento delle quotazioni di greggio, mentre continua la volatilità con gli investitori che guardano all'evoluzione del conflitto in Ucraina. In apertura il listino di riferimento Nikkei avanza dello 0,63%, a quota 28.287,22, con un guadagno di 176 punti. Sul fronte valutario lo yen torna a indebolirsi sul dollaro a 122,30, e a un valore di 134,60 sull'euro.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA