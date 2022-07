Borsa: a Tokyo apertura in ribasso (-0,62%)

ROMA, 25 LUG - La Borsa di Tokyo ha aperto in ribasso in scia alle perdite di Wall Street, con gli investitori scoraggiati da un importante sondaggio mensile sull'attività economica che ha alimentato la preoccupazione per un futuro possibile rallentamento globale. L'indice di riferimento Nikkei 225 è scivolato dello 0,62%, o 173,32 punti, a 27.741,34 all'inizio degli scambi, mentre il più ampio indice Topix è sceso dello 0,42%, o 8,29 punti, a 1.947,68. Il dollaro ha raggiunto 136,45 yen, contro i 136,05 yen di New York venerdì.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA