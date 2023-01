Borsa: a Tokyo apertura in ribasso (-1,14%)

TOKYO, 16 GEN - La Borsa di Tokyo avvia la prima seduta della settimana in sostenuto calo, appesantita dal rafforzamento dello yen e malgrado l'accelerazione degli indici azionari Usa, mentre si rafforzano le prospettive di un allentamento della stretta monetaria della Federal Reserve americana. In apertura l'indice di riferimento Nikkei segna una flessione dell'1,14%, a quota 25.821,54, con una perdita di 297 punti. Sul fronte delle valute la divisa nipponica tratta ai massimi in 7 mesi sul dollaro, poco sopra a un livello di 128, e a 138,80 sull'euro.

