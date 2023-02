Borsa: Asia a due velocità, male Cina, in corsa Seul

MILANO, 16 FEB - Mercati azionari asiatici e dell'area del Pacifico senza una direzione precisa: Tokyo ha chiuso in rialzo dello 0,7%, con Hong Kong positiva dello 0,9%. In calo le Borse cinesi con l'alzarsi della tensione tra Pechino e Washington: il listino di Shanghai ha ceduto lo 0,9%, quello di Shenzhen l'1,6%. Molto bene Seul, con l'indice generale in rialzo dell'1,9% e quello dei titoli tecnologici Kosdaq del 2,5%. Più cauta Sidney, che ha chiuso in rialzo dello 0,7%. In leggero aumento i futures sull'avvio dei listini europei.

