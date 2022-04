Borsa: Asia a ranghi ridotti, chiusa Shanghai, Tokyo +0,25%

MILANO, 04 APR - Avvio di settimana a ranghi ridotti per le principali borse di Asia e Pacifico, con le piazze di Shanghai e Taiwan chiuse per festività. In rialzo Tokyo (+0,25%), Seul (+0,66%), Sidney (+0,27%) e Singapore (+0,04%), insieme a Hong Kong (+1,78%) e Mumbai (+2,01%), ancora in fase di scambi. Positivi i futures sull'Europa e su Wall Street dopo i dati incoraggianti sul fronte delle esportazioni in Germania (+6,4% in febbraio) e in attesa della fiducia Sentix degli investitori europei. In arrivo gli ordini di fabbrica Usa. In rialzo il greggio (Wti +0,8% a 100,7 dollari al barile) mentre cede l'oro (-0,21% a 1.933 dollari l'oncia) e sul fronte valutario il dollaro si apprezza a 85,8 rubli e a 122,68 yen, mentre si stabilizza a 1,10 sull'euro e cede a 1,31 sulla sterlina. Gli occhi degli investitori continuano ad essere puntati sulla guerra tra Russia e Ucraina, con una possibile ripresa dei negoziati da remoto già oggi. Sulla piazza di Tokyo bene gli autonobilistici Suzuki e Toyota (+1,06% entrambi), favoriti dal calo dello yen insieme a Sony (+0,96%), il cui merito di credito è stato migliorato da A- ad A da S&P, con prospettiva stabile.

