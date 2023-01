Borsa: Asia agguanta rialzo con Tokyo, future Europa incerti

MILANO, 25 GEN - Borse di Asia e Pacifico, per la quarta seduta consecutiva in positivo e sempre a scarto ridotto per le festività in Cina e a Hong Kong. Ancora in rialzo, peraltro contenuto e nel finale, di Tokyo (Nikkei +0,35%) con la spinta del tech. La lente dei listini resta sulle prossime mosse delle banche centrali con la Bce con tutta probabilità più aggressiva rispetto alla Fed. In questo quadro i future sull'Europa sono incerti mentre quelli su Wall Street sono orientati al ribasso. Per i macro in agenda l'Ifo tedesco che dovrebbe confermare uno scenario meno negativo rispetto a qualche mese fa. Grande attesa è èer domani quando dagli Stati Uniti arriverà il dato sul Pil preliminare del quarto trimestre.

