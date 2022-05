Borsa: Asia arretra, con Pmi Giappone e futures, Tokyo -0,94%

MILANO, 24 MAG - Borse a passo di gambero in Asia e Pacifico dopo gli indici Pmi contrastati in Giappone e l'inflazione misurata dalla BoJ in aumento all'1,4%. Tokyo ha ceduto lo 0,94%, Taiwan l'1,19%, Seul l'1,54%, Sidney lo 0,28% e Singapore lo 0,13%. Ancora aperte Hong Kong (-1,65%), Shanghai (-1,48%) e Mumbai (+0,22%). In calo i futures sull'Europa e su Wall street, in attesa degli indici Pmi di Francia, Germania, dell'Ue, del Regno Uito e degli Usa. Da Oltreoceano sono in arrivo anche il Redbook sul commercio e gli indici della Fed di Richmond. Attesi gli interventi del presidente della Fed Jerome Powell e della numero uno della Bce Christine Lagarde. In calo il greggio ((Wti -1,35% a 108,8 dollari al barile), in lieve rialzo il gas (+0,37% a 83,60 euro al MWh ad Amsterdam), che rimane sui livelli minimi dall'inizio della guerra in Ucraina. Cntrastati i metalli, con il rame e l'alluminio in rialzo a differenza dell'oro, dell'argento, dell'acciaio e del ferro. Debole anche il nichel. Sul fronte valutario nuovo rialzo del rublo, scambiato a 58,21 sul dollaro (+0,7%) e a 62,127 sull'euro (+0,79%). In rialzo lo yen nei confronti del dollaro (+0,18%) e dell'euro (+0,35%). Deboli i grandi esportatori sulla piazza di Tokyo, da Suzuki (-1,8%) a Toyota (-0,56%), da Sony (-0,7%) a Casio (-1,84%) e Nikon (-0,98%). Sotto pressione i produttori di microprocessori Advantest (-2,06%) e Screen Holdings (-1,89%).

