Borsa: Asia cauta con Tokyo debole, Europa verso rialzo

MILANO, 25 MAG - Borse di Asia e Pacifico all'insegna della cautela con Tokyo in lieve flessione (Nikkei -0,26%). Sui listini resta il clima di incertezza che arriva dalla Cina con Shanghai e Shenzhen che, a scambi in corso, guadagnano rispettivamente lo 0,6% e lo 0,7% Piatta Hong Kong che segna un +0,06%. Tra le altre Piazze Seul chiude a +0,44% e Sydney con un +0,3% I mercati guardano anche alle prossime mosse delle banche centrali con l'inflazione che morde diversi Paesi e, soprattutto, all'evoluzione del conflitto in Ucraina che non trova spunti per una tregua. Gli indici europei sono attesi in rialzo, cosi come i future su Wall Street. Sotto la lente oggi il discorso a Davos del presidente della Bce Christine Lagarde e verbali della riunione di maggio della Fed. Nel pomeriggio dagli Stati Uniti sono in agenda gli ordini di beni durevoli e soprattutto i dati sulle scorte e la produzione di petrolio. Occhi poi sulla Germania con l'indice GfK.

