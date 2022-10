Borsa: Asia cauta ma strappa Hong Kong (+6%) dopo festività

MILANO, 05 OTT - Prevale un cauto ottimismo sui listini asiatici, sulla scia della rally di Wall street e delle Borse europee che hanno tuttavia lasciato il posto ai futures deboli i quali preannunciano minore euforia in questa seduta e il venir meno di qualche scommessa su una politica delle banche centrali meno dura del previsto. Spicca tuttavia Hong Kong che mette a segno un balzo superiore al 6% dopo la chiusura per festività. Più caute Tokyo (+0,6%) e Seul (+0,26%) mentre cedono le borse cinesi di Shanghai (-0,55%) e Shenzhen (-1,3%). In giornata l'attenzione sul fronte macroeconomico è rivolto agli indici Pmi servizi nell'Eurozona e al taglio della produzione da parte di Opec+ atteso fra 1 e 2 milioni di barili al giorno.

