Borsa: Asia chiude contrastata, corre Hong Kong (+3%)

MILANO, 08 DIC - Le Borse asiatiche chiudono contrastate con Hong Kong che corre con l'ipotesi di ulteriori riduzioni delle misure di contenimento del Covid. Sui mercati c'è attesa per le decisioni sull'aumento dei tassi d'interesse da parte delle banche centrali. Sotto i riflettori anche la crescita economica globale, con l'ipotesi di una recessione negli Stati Uniti. Chiusura in terreno negativo per Tokyo (-0,40%). Sul mercato dei cambi lo yen si rafforza sul dollaro, poco sotto a 137, ed è poco variato sull'euro a 143,80. A contrattazioni ancora in corso Hong Kong avanza del 3,3% e Mumbai dello 0,15%. Piatta Shanghai (-0,09%), in calo Shenzhen (-0,30%), Seul (-0,49%). Sul fronte macroeconomico in arrivo dagli Stati Uniti le richieste settimanali dei sussidi di disoccupazione.

