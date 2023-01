Borsa:Asia chiude contrastata,pesa la crescita debole cinese

MILANO, 17 GEN - Le Borse asiatiche concludono la seduta in ordine sparso con la crescita della Cina che segna una delle performance più deboli da decenni, a causa soprattutto degli effetti della politica di tolleranza zero al Covid terminata agli inizi di dicembre. Sotto i riflettori resta l'inflazione, con le banche centrali che valutano le prossime mosse sul fronte dei tassi d'interesse. Si muovo in territorio negativo i future dell'Europa e quelli di Wall Street. In positivo Tokyo (+1,23%). Sul mercato valutario la divisa nipponica arretra dai massimi in 7 mesi sul dollaro, a un livello di 128,91 e a 139,43 sull'euro. A contrattazioni ancora in corso sono in rosso Hong Kong (-1,2%), Shanghai e Shenzhen (-0,2%), Seul (-0,8%). In rialzo Mumbai (+0,6%). Sul fronte macroeconomico in arrivo dalla Germania l'indice Zew sulla fiducia degli investitori e il tasso di disoccupazione del Regno Unito. Prevista anche l'inflazione finale di Germania e Italia.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA