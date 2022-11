Borsa: Asia chiude contrastata, si guarda a banche centrali

MILANO, 14 NOV - Le Borse asiatiche chiudono contrastate la prima seduta della settimana, con gli investitori che fanno scattare le prese di profitto. L'attenzione si concentra sulle prossime mosse delle banche centrali dopo la frenata dell'inflazione negli Stati Uniti. In Cina fari puntati sul piano di aiuto per rilanciare il comparto immobiliare. In calo Tokyo (-1,06%). Sul fronte dei cambi lo yen si rivaluta sul dollaro a 139,40. Anche l'euro perde terreno sulla valuta nipponica a un livello di 143,70. A contrattazioni ancora in corso sono in calo Shanghai (-0,3%), Shenzhen (-0,6%), Seul (-0,3%) e Mumbai (-0,2%). In controtendenza Hong Kong che segna un rialzo dell'1,2%. Sul fronte macroeconomico è previsto il dato sulla produzione industriale dell'Eurozona.

