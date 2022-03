Borsa:Asia chiude in calo, pesa guerra e nuovi contagi Covid

MILANO, 28 MAR - Le Borse asiatiche chiudono in calo. Sui mercati pensa l'aumento dei contagi da covid-19 con il rischio di nuove misure restrittive. Si guarda poi all'andamento della guerra in Ucraina da parte della Russia, con gli effetti delle sanzioni sull'economia di Mosca. Resta alta l'attenzione sull'andamento dei prezzi delle materie prime, in modo particolare petrolio e gas. Torna alle 15:30 l'apertura di Wall Street. Conclude la seduta in negativo Tokyo (-0,73%). Sul fronte valutario lo yen sul dollaro sale a 123,12, e sull'euro a 134,94. A contrattazioni ancora in corso sono in calo Shanghai (-0,2%), Shenzhen (-1,1%), Seul (-0,02%) e Mumbai (-0,78%). In controtendenza Hong Kong (+0,7%). Giornata scarna di dati macroeconomici. Dagli Stati Uniti in arrivo la bilancia commerciale e le scorte all'ingrosso preliminari.

