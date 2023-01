Borsa: Asia chiude in calo, si guarda a banche centrali

MILANO, 31 GEN - Le Borse asiatiche concludono la seduta in netto calo con gli investitori che guardano all'esito della stagione delle trimestrali. Fari puntati sulle prossime decisioni delle banche centrali con la Fed e Bce che tornano a riunirsi in settimana. Si teme che prevalgano i falchi continuando sulla strada del rialzo dei tassi in modo aggressivo. Chiusura in calo per Tokyo (-0,39%). Sul mercato valutario lo yen è poco variato sul dollaro, a 130,20 e sull'euro a 141,10. A contrattazioni ancora in corso sono in flessione Hong Kong (-1,8%), Shanghai (-0,4%), Shenzhen (-0,5%), Seul (-1%) e Mumbai (-0,3%). Giornata ricca di dati macroeconomici. Prevista la prima lettura del Pil del quarto trimestre della Francia dell'Italia e dell'eurozona. Dalla Francia attesi anche i consumi e l'inflazione. Dalla Germania e dall'Italia l'inflazione e il tasso di disoccupazione. Dal Regno Unito il credito al consumo. Dagli Stati Uniti l'indice del costo del lavoro, la fiducia consumatori e le variazione settimanali delle scorte petrolio (Api).

