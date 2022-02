Borsa:Asia chiude in calo, si guarda a incontro Binden-Putin

MILANO, 21 FEB - Le Borse asiatiche chiudono in calo, dopo aver ridotto le perdite con l'ipotesi di un vertice da Putin e Biden sull'Ucraina. I mercati si mostrano nervosi mentre non si attenuano le tensioni geopolitiche al confine con l'Ucraina e gli sforzi diplomatici per evitare una escalation del conflitto. Chiusa Wall Street per festività. Chiusura in calo per Tokyo (-0,78%). Sul mercato dei cambi lo yen è poco variato a 114,90 sul dollaro, e a 130,60 sull'euro. A contrattazioni ancora in corso sono in calo Hong Kong (-0,8%) e Shanghai (-0,2%). In controtendenza Shenzhen (+0,4%), Mumbai (+0,2%), piatta Seul (-0,03%). Sul fronte macroeconomico in arrivo l'indice Pmi manifatturiero e dei servizi dell'Eurozona, della Germania, della Francia e del Regno Unito. Dalla Germania attesi anche i dati sui prezzi alla produzione.

