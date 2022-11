Borsa:Asia chiude in calo, si guarda a inflazione Cina

MILANO, 17 NOV - Le Borse asiatiche chiudono in calo con i rischi di un aumento dell'inflazione in Cina. Sui mercati resta alta l'attenzione sulle mosse delle banche centrali per raffreddare la corsa dei prezzi, mentre si registra un netto calo dei rendimenti dei titoli di Stato a dieci anni cinesi. In flessione Tokyo (-0,35%). Sul mercato dei cambi il dollaro si rivaluta leggermente sullo yen, a 139,40 e l'euro guadagna terreno a 144,80. A contrattazioni ancora in corso Sono in calo anche Hong Kong (-1,78%), Shanghai (-0,42%), Shenzhen (-0,28%), Seul (-1,13%) e Mumbai (-0,20%). Sul fronte macroeconomico in arrivo l'inflazione finale dell'Eurozona e la bilancia commerciale italiana. Dagli Stati Uniti attesa per i dati sui sussidi di disoccupazione e l'indice Philadelphia Fed (manifatturiero).

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA