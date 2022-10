Borsa:Asia chiude in calo tra stretta Usa e timori per tassi

MILANO, 10 OTT - Le Borse asiatiche chiudono la seduta in netto calo con i timori degli investitori per l'aumento dei tassi d'interesse a livello globale. I principali listini dell'area, orfani di Tokyo chiusa per festività, sono appesantiti dal comparto tecnologico dopo le decisioni degli Usa di inasprire le restrizioni sulle importazioni dalla Cina. Sotto i riflettori anche l'aumento dei casi di Covid. Le Borse cinesi sono tornate alle contrattazioni dopo la lunga pausa festiva della Golden week. A contrattazioni ancora in corso scivola Hong Kong (-2,87%). Male anche Shanghai (-1,2%), Shenzhen (-1,8%) e Mumbai (-0,7%). Sul fronte macroeconomico in arrivo in Europa l'indice Sentix sulla fiducia degli investitori. Negli Stati Uniti chiuso il mercato dei bond (aperto quello azionario) per il Columbus Day. In giornata previsti anche i discori di Centeno e Lane (Bce), Evans e Brainard (Fed).

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA